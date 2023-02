Fortaleza inicia preparação para jogo contra o Deportivo Maldonado, pela Libertadores

Jogadores do Tricolor do Pici se reapresentaram neste sábado, 18, e terão descanso no domingo

Um dia após a vitória por 3 a 0 diante do CSA, o elenco do Fortaleza se reapresentou no Pici. A equipe iniciou neste sábado, 18, a preparação para o próximo jogo, quando a equipe irá estrear na Copa Libertadores diante do Deportivo Maldonado.

O duelo ocorre na próxima quinta-feira, 23, às 21 horas, no estádio Domingo Burgueño Miguel, no Uruguai, com transmissão da Paramount+ e da rádio O POVO CBN.

Antes de fazer uma sequência de treinos, no entanto, a equipe terá uma folga neste domingo, 19, e deverá se apresentar novamente na segunda-feira.

Para o embate, o Fortaleza tem dois desfalques confirmados. O atacante Moisés se recupera após operação da fratura do 5° metatarso do pé direito, enquanto Pedro Rocha trata uma séria lesão ligamentar no joelho esquerdo. Ambos serão baixas no Leão pelos próximos meses.

A dúvida fica por conta do meia Lucas Crispim. O atleta se recupera de um estiramento muscular na posterior da coxa direita, mas já treinou neste sábado fazendo exercício em campo de jogo.

Próximo jogo do Fortaleza

Os próximos dois jogos do Fortaleza serão válidos pela Copa Libertadores. O primeiro ocorre no Uruguai na próxima quinta-feira, 23, às 21 horas. O jogo de volta ocorre na quinta seguinte, dia 2 de março, às 21 horas, na Arena Castelão. O Tricolor do Pici já disputou de forma adiantada a quinta rodada do Nordestão, quando venceu o Sergipe em casa.

