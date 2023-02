Galhardo chega a 12 gols pelo Fortaleza e iguala marca deixada no Ceará

No Tricolor, no entanto, o atacante alcançou a mesma quantidade de tentos em menos partidas, tendo uma média um pouco maior. Ele também acumula duas assistências

O gol marcado por Thiago Galhardo na vitória do Fortaleza por 3 a 0 sobre o Bahia foi o 12º dele com a camisa tricolor. Assim, o atacante igualou a marca que alcançou quando jogava pelo Ceará, em 2019, na primeira passagem dele pelo futebol cearense.

No Fortaleza, porém, Galhardo chegou aos 12 gols mais rápido. Foram 30 jogos pelo Leão para que ele chegasse à marca que fez no Vovô em 34 partidas. A média de gols pelo tricolor, portanto, é ligeiramente maior (0,4 frente a 0,3 tentos por jogo). É importante citar, no entanto, que desde que chegou ao Pici, o camisa 91 atua como atacante, enquanto no Ceará atuou muitas vezes como meia.

Os gols de Galhardo pelo Fortaleza se dividem entre a Série A do Brasileiro (7), Campeonato Cearense (3) e Copa do Nordeste (2). Além dos 12 tentos, ele acumula duas assistências.

Artilheiro do time na temporada, com cinco gols, o atacante é peça importante para o técnico Juan Pablo Vojvoda e atuou nos nove jogos do Tricolor em 2023, sendo titular em cinco.

O contrato de Thiago Galhardo com o Fortaleza vai até o fim de 2024.



