Vojvoda exalta vitória do Fortaleza e justifica ausência de Pikachu no time titular

Treinador destacou que a equipe entrou com atenção no duelo após erros em partidas anteriores e elogiou a postura do time

O Fortaleza voltou a vencer ao bater o Bahia por 3 a 0 nesta terça-feira, 14. Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda frisou a importância do triunfo e ressaltou que a equipe precisava ganhar com autoridade. O treinador também justificou as ausências de Pikachu e Pedro Rocha no time titular.

“Foi uma vitória importante porque necessitamos ganhar com autoridade. Acho que o time teve boa organização, estava compacto, teve efetividade e desenvolveu um jogo com boas ações e finalizando. Enfrentamos um adversário com bons jogadores. O importante é que o time pôde marcar e ampliar a diferença no placar”, frisou.

O argentino também explicou a estratégia utilizada no confronto diante do Bahia. “Os jogadores compreendem que em determinados jogos precisamos de variações quanto ao sistema tático. Nesta partida, a opção era começar com Tinga e Hércules pela direita, com Pacheco e Romarinho pela esquerda. Porque o Bahia tinha uma boa ultrapassagem dos laterais. Então, temos que fortalecer nossa parte defensiva e atacar os espaços”, pontuou.

Vojvoda destacou que a equipe entrou com atenção no duelo após erros em partidas anteriores e elogiou a postura do time. “Sabíamos que o aprendizado das últimas partidas nos faria entrar com mais atenção no início do jogo contra um adversário que tem bons jogadores. Começamos bem, com muita efetividade, defendendo muito compactos, com um time com boa organização defensiva e aproveitando os espaços”, completou.



Próximo desafio

O próximo desafio do Tricolor do Pici será contra o CSA-AL. As equipes se enfrentam na próxima sexta-feira, 17, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. O Fortaleza possui nove pontos e é o líder isolado do Grupo A da competição.

