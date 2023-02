Romarinho dedica gol à família e valoriza vitória do Fortaleza sobre o Bahia

O camisa 11 foi o autor de um dos gols da vitória leonina sobre a equipe baiana, pela terceira rodada da Copa do Nordeste

Em grande estilo, o Fortaleza pôs fim a sequência de duas derrotas consecutivas na temporada. O Leão venceu o Bahia por 3 a 0, em Salvador, na noite desta terça-feira, 14, pela Copa do Nordeste. Após o confronto, o atacante Romarinho, autor de um dos gols, valorizou o resultado.

"A gente vinha com esse pensamento de que o jogo seria difícil, mas a gente tinha que vencer o jogo, porque vínhamos de duas derrotas e isso já estava incomodando a gente. Hoje, fora de casa, contra uma grande equipe, a gente conseguiu fazer um excelente placar e sair com a vitória”, disse o atacante na beira do campo.

A vitória foi ainda mais especial para Romarinho, que marcou um belo gol. O camisa 11 do Leão do Pici dedicou o tento marcado à família, além de agradecer a Deus.

"Queria dedicar esse gol para a minha família, para os meus filhos Samuel e Júlia, e a minha esposa Rafaela, que sempre estão comigo em todos os momentos. Agradecer primeiramente a Deus, claro."

O Fortaleza volta a campo já na próxima sexta-feira, 17, também pela Copa do Nordeste. Na oportunidade, o Tricolor do Pici recebe o CSA no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense. Este será o último confronto da equipe de Vojvoda antes da estreia na Libertadores.

