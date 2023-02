Paz detalha reunião na CBF e fala sobre redução no número de rebaixados

Em contato exclusivo com o Esportes O POVO, mandatário revelou assuntos debatidos no conselho técnico realizado na sede da entidade

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, marcou presença no conselho técnico do Brasileirão 2023, realizado nesta terça-feira, 14, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Na reunião, dirigentes debateram pontos importantes sobre a edição deste ano.



Em contato exclusivo com o Esportes O POVO, o mandatário tricolor revelou alguns dos assuntos discutidos, como arbitragem e número de estrangeiros por partida. Paz ainda confirmou que a possível redução no número de rebaixados não foi debatida.

"A questão da mudança da quantidade de rebaixados não houve, não foi nem para discussão. Acho que foi coerente porque seria uma mudança muito impactante tão próximo de começar um campeonato. A CBF foi coerente em não colocar para votação", disse.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A justificativa apresentada pela CBF foi que a proposta não foi enviada dentro do prazo de sugestões de mudanças para o Regulamento Geral de Competições de 2023. A mentora do futebol brasileiro entende que a mudança no rebaixamento da Série A mexeria diretamente com as demais séries do Campeonato Brasileiro, por isso a alteração teria que ocorrer no RGC e não somente no regulamento específico da divisão de elite.



Número de estrangeiros

Durante o conselho, outro assunto debatido foi o aumento do número de estrangeiros por partida de cinco para sete. O Fortaleza, inclusive, foi um dos clubes beneficiados com a nova medida, considerada por Paz como "significativa".

"Sete estrangeiros podem ser relacionados na súmula por partida, então isso amplia a possibilidade de estrangeiros nos elencos. Alguns clubes até já tinham uma quantidade maior do que cinco, tinham que deixar jogador de fora. O Fortaleza passou por isso ano passado. É uma mudança significativa", comentou Paz.



Sobre o assunto Fortaleza estreia na Série A contra o Inter; CBF divulga tabela básica

Mudança no descenso da Série A é indeferida e quatro clubes serão rebaixados em 2023

Clubes da Série A decidem aumentar limite de estrangeiros em competições da CBF

Mudanças no VAR

Em toda edição de Campeonato Brasileiro, a arbitragem se torna um dos assuntos mais comentados e criticados por clubes e torcedores. Neste ano, a CBF quer reduzir os erros e, por isso, anunciou mudanças. Diante disso, Marcelo Paz comentou sobre essas novidades, principalmente no VAR.

"Primeiro teve fala da comissão de arbitragem, do Seneme (chefe de arbitragem), em que ele apontou que a tendência é de mais rigor por parte da arbitragem em diversos pontos e uma pequena mudança em relação ao VAR. Quando uma linha tiver sobre a outra, vai prevalecer o gol, vai prevalecer o ataque."



Tags