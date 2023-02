Fortaleza comunica empréstimo de Matheus Jussa ao Cruzeiro

O volante de 26 anos vai atuar no clube mineiro até o final da temporada. Ele possui vínculo definitivo com o Leão até 31 de dezembro de 2024

O Fortaleza oficializou a saída de mais um atleta. No início da noite desta quarta-feira, 15, o clube do Pici comunicou o empréstimo de Matheus Jussa ao Cruzeiro. O volante firmou contrato com a Raposa até o final da atual temporada.

O comunicado do Leão do Pici foi divulgado logo após o Cruzeiro anunciar a contratação do volante de 26 anos. Vale destacar que Jussa possui vínculo definitivo com o Fortaleza até o dia 31 de dezembro de 2024.

“Gratificante demais estar aqui, vestindo esse manto pesado, de muita história, muitas glórias. Então estou muito feliz. As minhas expectativas são as melhores possíveis. A torcida inteira pode esperar muita dedicação com esse manto. Eu vou honrar essa camisa até o fim”, disse Jussa.

Na última temporada, Matheus Jussa realizou 35 partidas pelo Fortaleza até ser cedido por empréstimo ao Qatar SC, pelo valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 258 mil na cotação da época). No país-sede da última Copa do Mundo, o volante atuou 11 vezes e marcou três gols.

O vínculo com o clube do Catar se encerrou em dezembro e o atleta retornou a capital cearense, mas não chegou a se reapresentar no Tricolor do Pici. Durante este período, Jussa realizou trabalhos físicos com um personal particular.

Jussa chegou ao Leão em 2021, emprestado junto ao Oeste-SP. Após o bom desempenho apresentado naquele ano, o clube cearense firmou contrato definitivo até 2024. Ao todo, foram 80 jogos pelo Fortaleza, com um gol e duas assistências.

