Fortaleza tenta contratação do zagueiro Nico Hernández, do Athletico-PR

Defensor colombiano de 25 anos está fora dos planos do Furacão, clube com o qual tem contrato até agosto deste ano, e entra na mira do Tricolor

Uma das prioridades do clube no mercado da bola desde o final de 2022, a posição de zagueiro canhoto tem um novo nome na mira no Pici. O Fortaleza tem interesse na contratação do colombiano Nico Hernández, do Athletico-PR, e abriu negociação. A informação foi divulgada pelo ge e confirmada pelo Esportes O POVO.

O defensor de 25 anos tem contrato com o Furacão até agosto desta temporada, mas está fora dos planos do técnico Paulo Turra e nem está integrado ao elenco. O jogador já recebeu outras propostas, mas ainda não definiu novo destino. O clube paranaense tem preferência por uma negociação em definitivo, mas não descarta prolongar o vínculo para realizar um empréstimo.

Nico Hernández foi revelado pelo Atlético Nacional, da Colômbia, e passou também por Real Santander e Santa Fe, ambos da sua terra natal. A primeira - e única até agora - experiência internacional começou em 2021, quando se transferiu para o Athletico-PR. Naquele ano, disputou 15 jogos e conquistou o título da Copa Sul-Americana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, o zagueiro entrou em campo em 30 ocasiões e marcou um gol. Foram 20 partidas pelo Brasileirão, cinco pela Libertadores, quatro pela Copa do Brasil e uma pela Recopa Sul-Americana. A última vez que atuou foi no dia 9 de novembro, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, pela Série A.

Em janeiro deste ano, Nico foi convocado pelo técnico Nestor Lorenzo para a seleção da Colômbia e ficou no banco de reservas no amistoso contra os Estados Unidos, que acabou sem gols.

Sobre o assunto Fortaleza anuncia contratação de Iarley, promessa da base do Floresta

Fortaleza abre check-in para jogo contra CSA; venda de ingressos começa na quarta

Fortaleza já acertou a saída de 20 atletas na atual janela de transferências

Opções na zaga do Leão

Atualmente, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com cinco zagueiros de ofício no elenco: Benevenuto, Brítez, Titi, Ceballos e Habraão. Landázuri foi liberado na janela de transferência em comum acordo para retornar ao Independiente Del Valle, do Equador.

O treinador argentino tem optado por uma linha com quatro defensores, utilizando apenas dois zagueiros, mas o departamento de futebol já enxergava a necessidade de um zagueiro canhoto para reforçar o elenco e disputar posição com Titi.

Tags