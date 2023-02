Fortaleza já acertou a saída de 20 atletas na atual janela de transferências

Dispostos a não cometer os mesmos erros de 2022, que fizeram o time brigar contra o rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Fortaleza adotou uma postura agressiva no mercado da bola. Isso vale tanto para chegadas, como também para saída de atletas. Ao todo, 20 jogadores que faziam parte do plantel, ou que possuíam algum vínculo, já deixaram o clube.

Nos últimos dias, quatro atletas entraram para a lista de saídas do time do Pici. O mais recente foi o goleiro Luan Polli, que não disputou nenhuma partida no Tricolor e entrou em acordo com o clube para rescindir contrato. Livre no mercado, o arqueiro acertou com o Coritiba. O Fortaleza, inclusive, confirmou a saída do jogador na última sexta-feira, 10.

O volante Ronald deixou o clube cearense para atuar por empréstimo no Cuiabá até o final da atual temporada. Ele perdeu espaço na equipe de Vojvoda e atuou em apenas dois jogos em 2023. O atleta possui contrato com o Fortaleza até o fim de 2024.

Quem também está de saída é o atacante Gustavo Coutinho, que sequer chegou a atuar pelo clube em 2023. A jovem promessa do Pici vinha treinando com o elenco principal, mas devido a forte concorrência na posição de centroavante, ele será emprestado ao Atlético-GO. Inicialmente seu destino seria a Ponte Preta, mas o time paulista sofreu um transfer ban e a negociação foi desfeita. Seu vínculo com o Leão também vai até o fim de 2024.

Além de Ronald, outro volante deixou o Fortaleza e foi para um time da Série A. Trata-se de Matheus Jussa, que após passagem pelo Catar - no segundo semestre de 2022 -, não foi reintegrado ao elenco do Tricolor em 2023. Ele vai atuar por empréstimo no Cruzeiro, até o final da atual temporada. O jogador tem contrato em definitivo até o final de 2024.

Fora os quatro atletas que deixaram o clube nos últimos dias, outros 16 nomes não permaneceram no elenco para a temporada de 2023. São eles: Depietri, Luiz Henrique, David da Hora, Christian Bernardi, Robson, Felipe, Marcelo Boeck, Edinho, Landázuri, Matheus Vargas, Bruno Melo, Lucas Lima, Igor Torres, Fabrício Baiano, Otero e Juninho Capixaba.

Para ocupar o espaço dos atletas que deixaram o clube ou que se aposentaram, como é o caso de Marcelo Boeck, o Fortaleza realizou a contratação de 10 atletas. Até aqui, o Leão anunciou Yago Pikachu, Bruno Pacheco, João Ricardo, Lucas Esteves, Tomás Pochettino, Dudu, Lucero, Calebe e Guilherme.

Christian Bernardi também entraria para a lista de reforços. Entretanto, 15 dias após anunciar a contratação do argentino, o Fortaleza divulgou a saída do atleta, que retornaria para seu país natal. A versão oficial do clube explicou que o meia teve problemas particulares, sem entrar em detalhes. Calebe foi comprado junto ao Atlético-MG por R$ 6 milhões para ocupar a vaga deixada pelo jogador de 32 anos.