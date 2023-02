Fortaleza abre check-in para jogo contra CSA; venda de ingressos começa na quarta

Equipes se enfrentam na próxima sexta-feira, 17, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste

O Fortaleza iniciou nesta segunda-feira, 13, abriu o check-in para a partida contra o CSA-AL. As equipes se enfrentam na próxima sexta-feira, 17, às 21 horas, no estádio Presidente Vargas, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Os ingressos serão vendidos a partir de quarta-feira, 15, às 8 horas, mediante disponibilidade.

Os sócios poderão garantir lugar no estádio de maneira escalonada por horário, de acordo com a ordem de prioridade. Para Conselheiro e Proprietário o sistema abre às 10 horas. Os adeptos do Leão do Pici e Kids poderão reservar vagas a partir de 14 horas. Já os usuários dos demais planos só poderão efetuar o check-in na terça-feira, 14. Adeptos do Leão de Aço, a partir de 8 horas, enquanto para Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera o sistema será aberto às 14 horas.

A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual quanto nas lojas oficiais do clube. Nas arquibancadas azul e amarela, os bilhetes custam R$ 40, enquanto a laranja tem valor de R$ 80. As cadeiras sociais custam R$ 200. A torcida visitante poderá comprar ingressos por R$ 80. Todos os preços são referentes às entradas inteiras.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia do jogo, as vendas estarão disponíveis a partir das 8 horas, na Bilheteria do Setor Azul e Amarelo do estádio Presidente Vargas.

Confira os valores do ingressos:

- Arquibancada Azul: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Arquibancada Amarela: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Arquibancada Laranja: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Cadeiras Visitante: R$ 40 (meia) | R$ 80 (inteira)

- Cadeiras Sociais: R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

*Planos Leão da Galera e Recarga têm 90% de desconto no ingresso.

Tags