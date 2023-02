Zago destaca importância de comunicação e pedagogia no futebol e elogia Abel Ferreira

O técnico do sub-20 do Fortaleza participou do programa Esportes do Povo na quinta-feira, 9, e elogiou a forma que o comandante do Palmeiras se comunica durante entrevistas

O técnico Leandro Zago, do time sub-20 do Fortaleza, foi entrevistado no programa Esportes do Povo de quinta-feira, 9. Na oportunidade, o comandante leonino destacou a importância de investir em comunicação e pedagogia. Na resposta, ele elogiou Abel Ferreira, treinador do Palmeiras.

“A gente precisaria investir, como profissional e treinador, mais em conhecimento sobre comunicação e pedagogia. Muitas vezes a gente vê o Abel Ferreira falando com uma propriedade muito grande sobre o trabalho dele e aquilo passa uma imagem de competência muito maior do que de outros treinadores que talvez tenham o conhecimento parecido com o dele, mas não saibam se expressar como ele. O Abel é um cara que fez um curso de programação neurolinguística, que investe em comunicação."

Nesta mesma entrevista, Leandro revelou como aconteceu sua chegada ao Fortaleza. Além de ter conversas com Agnello Gonçalves, executivo das categorias de base do Leão com quem trabalhou no Corinthians, a presença do técnico Vojvoda no time profissional também fizeram Zago se aproximar do time do Pici.

“Eu já trabalhei com o Agnello no Corinthians [...] Ele fez a proposta e me mostrou o cenário que tinha no Fortaleza. Me interessou bastante. E tem outras coisas, por exemplo: eu gosto de estudar os treinadores estrangeiros no Brasil e o Vojvoda é um treinador que eu falo sobre ele no curso da CBF, sou professor da licença A. Ele é um dos treinadores que eu estudo. Tudo isso me aproximou para eu estar aqui.”

Após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição em que o Leão foi eliminado nas quartas de final, o meia Amorim passou a treinar com a equipe profissional do clube. Zago rasgou elogios ao jovem atleta, mas ressaltou que ele precisa de jogos para amadurecer.

“O Amorim é um atleta que tem muito potencial. Foi bem nos jogos, muito talentoso e com muita projeção. É jovem e precisa de jogo para amadurecer tecnicamente, emocionalmente e fisicamente.”

