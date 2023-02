Empréstimo de Coutinho à Ponte Preta não avança e atacante vai jogar no Atlético-GO

Com a Ponte proibida de registrar novos atletas, o negócio foi desfeito e o Fortaleza passou a conversar com o Atlético-GO

O destino do atacante Gustavo Coutinho, que será novamente emprestado pelo Fortaleza, não será mais a Ponte Preta. O clube paulista sofreu um transfer ban e não pode fazer contratações. Com isso, a diretoria tricolor já tem um acordo encaminhado para ceder o atleta ao Atlético-GO.

Coutinho esteve perto de defender a Macaca, mas há seis dias a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) determinou que a Ponte Preta não pode fazer contratações até quitar dívidas antigas que chegam a R$ 2 milhões. Segundo o portal ge SP, os valores são referentes a ações movidas pelo técnico Eduardo Baptista e o zagueiro Nathan, que hoje defende o Atlético-MG.

Com a Ponte proibida de registrar novos atletas, o negócio foi desfeito e o Fortaleza passou a conversar com o Atlético-GO, que vai jogar a Série B do Brasileiro em 2023. A situação está bem encaminhada e deve ser oficializada nos próximos dias. Coutinho será emprestado até o fim do ano.

O atacante treina com o elenco do Fortaleza desde dezembro, mas ainda não teve uma oportunidade em campo. Havia uma expectativa de que ele fosse aproveitado no Campeonato Cearense, mas ele chegou apenas a ser relacionado.

O vínculo de Gustavo Coutinho com o Fortaleza vai até dezembro de 2024.



Com colaboração de Miguel Jr

