Galhardo não vê Fortaleza desequilibrado e minimiza últimas derrotas: "Faz parte"

O camisa 91 participou de entrevista coletiva nesta sexta-feira, 10, e comentou sobre os últimos resultados do Leão do Pici na temporada

O Fortaleza vem de uma sequência de duas derrotas consecutivas na temporada, para ABC e Ceará. Em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira, 10, o atacante Thiago Galhardo afirmou que o time tricolor jogou bem, mas que talvez não tenha entendido o cenário das partidas. Na mesma resposta, o atleta ressaltou que a equipe não está desequilibrada.

“Nunca desequilibramos. Ganhar e perder faz parte do jogo. O que mais me preocupa é se a gente perde e faz um péssimo jogo, não cria oportunidade. Não vejo desequilíbrio nenhum. A gente jogou muito bem as duas partidas. Talvez nós não entendemos o cenário da forma que deveria ser. O Fortaleza é o atual campeão do Nordeste e tetracampeão cearense, e todo mundo quer ganhar do campeão.”

Sobre o assunto CBF define arbitragem de Bahia x Fortaleza pela Copa do Nordeste

Fortaleza deve emprestar volante Ronald ao Cuiabá; saiba detalhes

Novos reforços do Fortaleza, Calebe e Guilherme já treinam no Pici

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a derrota no Clássico-Rei da última terça-feira, 7, o Fortaleza ganhou uma semana livre para poder se preparar antes do próximo compromisso na temporada. Galhardo valorizou o período sem jogos, destacando a possibilidade de “aliviar a cabeça” e se preparar para a sequência de partidas que vem pela frente.

“Perder clássico nunca é bom. Tem uma semana (livre), que um lado comemora e o outro fica triste, mas em compensação é uma semana que a gente acabou tendo uma folga para poder aliviar a cabeça e agora pegar essa sequência. Obviamente que na quarta você vê todo mundo triste, mas aí ontem teve folga, muito bem pensada pelo professor, e hoje já volta com os ânimos altos, todo mundo querendo treinar, se dedicar. Temos mais dois companheiros chegando, que vem para somar.”

Após perder as duas últimas partidas com gols logo no começo, o atacante Thiago Galhardo destacou a importância de ter atenção desde o começo dos jogos. O atleta ainda comentou sobre a partida contra o Bahia, marcada para a próxima terça-feira, 14, e ressaltou que em jogos desse tipo é preciso segurar o ímpeto do adversário nos minutos iniciais.

“A gente tem que prestar atenção, né? Porque vira uma ladeira e você precisa correr dobrado. Por mais que você faça boas partidas, nem sempre vai conseguir o resultado pela qualidade do adversário. Isso já está em pauta. O início do Bahia na Copa do Nordeste não foi bom, com uma derrota e um empate. Tenho certeza que eles vão lotar o estádio e nós temos que saber jogar o jogo. Em um jogo desse você tem que segurar os 15/20 primeiros minutos, que é o ímpeto da torcida. Depois sim começa a igualar fisicamente e tecnicamente.”

Tags