Um dia após anúncio oficial, Calebe é regularizado pelo Fortaleza

Nome do meia foi publicado no BID dentro do período de inscrições do Campeonato Cearense, que termina nesta sexta-feira, 10

Anunciado como reforço do Fortaleza na quarta-feira, 8, o meia Calebe já teve o nome publicado no BID nesta quinta, 9, e está apto para estrear com a camisa tricolor. Ele foi regularizado dentro do período de inscrições do Campeonato Cearense, que termina nesta sexta-feira, 10.

Apesar de regularizado, Calebe ainda não chegou ao Pici. A apresentação dele no centro de excelência Alcides Santos deve ocorrer nesta quinta. O atleta de 22 anos não deve demorar a virar opção para o técnico Juan Pablo Vojvoda por questões físicas, já que estava jogando pelo Atlético-MG, no Campeonato Mineiro.

Calebe foi comprado por R$ 6 milhões, de forma parcelada. O Tricolor adquiriu 50% dos direitos econômicos do meio-campista.



