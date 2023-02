Tinga cita desatenção e ameniza derrota no Clássico: "Não vale título"

O Fortaleza foi superado pelo rival Ceará na noite desta terça-feira, 7. No Estádio Presidente Vargas, o Leão perdeu por 2 a 1 em jogo da quinta rodada do Campeonato Cearense. Após a partida, ainda em campo, o lateral-direito Tinga concedeu entrevista e analisou o duelo.

"A gente não fez um bom jogo nos dez minutos iniciais. Entramos desatentos, não pode. Ainda mais em um clássico, clássico é detalhe. A gente sofreu um pênalti duvidoso e depois tomou um gol rápido. Temos que ter um pouco mais de atenção. Depois entramos no jogo, fizemos um grande segundo tempo. Perdemos oportunidades, acontece", avaliou.

Capitão do time tricolor, o jogador sabe a importância do torneio estadual em 2023, ano em que o Fortaleza pode se tornar pentacampeão consecutivo. Diante disso, Tinga amenizou a derrota sofrida para o maior rival e preferiu falar sobre o objetivo do time no Cearense.

"Temos que pensar grande, é um jogo que vale só três pontos, não vale título. A gente vai focar agora na semifinal. Vamos fazer dois grandes jogos na semifinal para chegar na final e conseguir o título, que é o mais importante."

Classificado em primeiro lugar no Grupo B, o Leão do Pici agora aguarda o seu adversário na semifinal do Estadual. O rival será definido entre Maracanã e Ferroviário, que se enfrentam nas quartas de final.

