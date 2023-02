Com o aval de Vojvoda, jogador deve ser anunciado como novo reforço do Leão do Pici nos próximos dias

O Fortaleza está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada. Nesta quarta-feira, 8, o Atlético Mineiro confirmou a venda do meio-campista Calebe ao Tricolor do Pici. O atleta deve ser oficializado pelo clube cearense em breve.

Na negociação, o Leão adquiriu 50% dos direitos econômicos do meia por R$ 6 milhões. Através de um comunicado no site oficial, o Galo ainda informou que manterá 35% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 15% pertencem ao São Paulo.

Com a camisa do Atlético-MG, Calebe participou da conquista de seis títulos: Supercopa do Brasil (2022), Campeonato Brasileiro (2021), Copa do Brasil (2021) e Campeonato Mineiro (2022/21/20). Além disso, disputou 61 jogos pelo clube, marcando dois gols e contribuindo com seis assistências.

O jogador de 22 anos foi um pedido de Juan Pablo Vojvoda e chega ao Fortaleza para fortalecer o setor ofensivo. Ele terá a concorrência de Tomás Pochettino, Lucas Crispim e Sammuel pela vaga de titular.

