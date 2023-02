Tinga espera jogo difícil no PV e prega paz no Clássico-Rei: "Pensar mais no futebol"

Nesta segunda-feira, 6, véspera do primeiro Clássico-Rei de 2023, o zagueiro Tinga, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva. Na oportunidade, o defensor pregou paz para o jogo diante do Ceará, no Estádio Presidente Vargas. Na mesma fala, o capitão tricolor afirmou que os próprios atletas buscarão dar exemplo dentro de campo e evitar brigas.

“A gente está esperando um jogo muito difícil. Jogar no PV, estádio pequeno. Vai ser uma atmosfera muito bacana, com as duas torcidas, que o Fortaleza lutou muito para ter. Esperamos que não tenha briga fora. A gente vai fazer de tudo para que não tenha briga dentro de campo, igual aconteceu no clássico entre Athletico-PR e Coritiba, que ficou muito feio. Espero que a gente consiga evitar isso, para a gente pensar mais no futebol.”

Ao comentar sobre João Ricardo e Bruno Pacheco, que defendiam as cores do Ceará, Tinga brincou e disse que a dupla já impôs muita dificuldade ao Fortaleza. O defensor ainda exaltou a qualidade dos, agora, companheiros e assumiu que eles já falaram muito sobre o rival alvinegro.

“Eles já dificultaram muito para a gente, principalmente o João Ricardo. Toda hora a gente brinca ali. Mas são dois jogadores de muita qualidade, vieram para somar e nos ajudar muito. Já falaram muito sobre o Ceará, então a gente tenta sempre ver o que eles podem nos ajudar para tentar fazer alguma surpresa.”

Tinga defendeu o rodízio feito pelo técnico Juan Pablo Vojvoda neste começo de temporada. O capitão leonino ressaltou a importância das constantes mudanças feitas pelo comandante argentino para manter a moral e o ritmo de jogo de cada jogador.

“Acho que todos os times estão fazendo isso nesse começo de temporada, ainda mais os times da Série A. Todos os jogadores estão se sentindo importantes, isso é fundamental. A gente tem 30 jogadores que podem jogar. Então temos que pensar no coletivo, como o Vojvoda está fazendo. Todo mundo tendo ritmo de jogo.”

No último sábado, 4, o Leão do Pici sofreu a primeira derrota em 2023 ao ser superado pelo ABC por 2 a 0. Ao falar sobre o resultado, Tinga explicou o que faltou para a equipe cearense sair de campo com a vitória e destacou a dificuldade de jogar no Frasqueirão.

“Raça ou vontade, acho que não faltaram. Acho que faltou a gente entender o jogo, entender o campo, que era impraticável. Claro que a gente não pode dar desculpa, mas o nosso jogo é sempre com a bola no chão e a gente não entendeu o jogo. Tentamos jogar e não deu. Eles foram muito inteligentes no primeiro gol, fizeram o gol cedo. Eles já estão a 25 jogos (sem perder), então eles sabem muito bem jogar no Frasqueirão. Acho que faltou um pouco da gente entender o jogo, entrar mais ligado.”

