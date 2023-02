De olho no Clássico-Rei, Fortaleza se reapresenta neste domingo, 5

Com um Clássico-Rei pela frente, nesta terça-feira, 7, a delegação do Fortaleza voltou do Rio Grande do Norte de voo fretado e nas primeiras horas deste domingo, 5, já estava em solo cearense. O elenco tricolor se reapresenta no Pici às 17 horas para iniciar a preparação para o duelo contra o Ceará, pelo campeonato estadual.

Os atletas que iniciaram a partida contra o ABC-RN vão fazer um trabalho regenerativo, na academia, e provavelmente dar algumas voltas no gramado, enquanto os que estiveram menos tempo em campo ou não jogaram vão ter atividade em campo. A comissão técnica terá apenas dois dias para colocar o Leão na melhor condição diante do maior rival.

O técnico Juan Pablo Vojvoda destacou que o foco estará nos ajustes sobre os erros cometidos contra o ABC, mas também na recuperação de atletas. “O tempo é agora para corrigir, descansar e para o planejamento do próximo jogo”, disse.

Por ora, o único desfalque do Fortaleza para o Clássico-Rei é Moisés, que cumpre protocolo pós-operatório após ter feito cirurgia no pé direito. Vojvoda vem fazendo, no entanto, rodízio entre os jogadores, e quem atuou os 90 minutos no sábado pode acabar sendo substituído.

O primeiro encontro entre Leão e Vovô na temporada 2023, com mando do Ceará, acontece às 21h35min desta terça, no estádio Presidente Vargas.

