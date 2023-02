Vojvoda cita falta de concentração do Fortaleza ao avaliar revés para o ABC

A falta de concentração no começo da partida custou ao Fortaleza uma derrota para o ABC no Frasqueirão, na noite deste sábado, 4, pela Copa do Nordeste. Essa foi a avaliação do técnico do Tricolor, Juan Pablo Vojvoda.

“Nos primeiros dez minutos, não tivemos a concentração necessária para este tipo de jogo. Sabíamos que ia ser um jogo com dificuldades, porque o adversário havia se preparado de todo jeito, mas não estivemos à altura do jogo nos primeiro minutos. Por uma coisa ou outra, nos custou”, disse o argentino, na coletiva concedida ao fim da partida.

Vojvoda destacou também que o Tricolor não conseguiu se adaptar ao gramado, ao adversário e a partida, reconheceu erros do clube nos dois gols sofridos e concluiu afirmando que o Leão não teve forças para virar o jogo.

Apesar do sabor amargo do revés, o comandante do Leão acredita que o resultado traz lições importantes. “Precisamos corrigir os erros que cometemos hoje; que isso sirva de aprendizado. Na Copa do Nordeste, vamos encontrar este tipo de campo, quando jogarmos fora de casa, e este tipo de adversário (que dificulta o jogo). O Fortaleza galgou um lugar no futebol nordestino e brasileiro que todos os adversário vão querer jogar a vida contra a gente. Temos que saber, e cuidar do nosso lugar, porque o ganhamos e precisamos sustentar”, comentou Vojvoda.

Com o Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense na terça-feira, 7, o técnico argentino afirmou que “o tempo agora é para corrigir, descansar e para o planejamento do próximo jogo”.



