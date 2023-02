Fortaleza volta a perder após 19 jogos invicto na Copa do Nordeste

Derrota para o ABC representou também o primeiro resultado negativo de Juan Pablo Vojvoda no torneio regional. O argentino estava invicto no certame há 14 jogos

A derrota do Fortaleza para o ABC, por 2 a 0, na tarde deste sábado, 4, encerrou uma sequência de 19 partidas de invencibilidade do Tricolor na Copa do Nordeste. Foi também o primeiro revés do time no torneio regional sob o comando de Vojvoda.

Antes deste sábado, o Fortaleza havia sido derrotado no Nordestão (no tempo normal) em 23 de março de 2021. Na ocasião, o Leão perdeu para o Santa Cruz, no Castelão, por 1 a 0, em partida válida pela fase de grupos. Depois disso, foram 13 triunfos e seis empates do Tricolor na competição.

Outro detalhe é que há dez partidas o Fortaleza não sofria dois gols na Copa do Nordeste. A última vez havia sido em fevereiro do ano passado, contra o Náutico, no empate em 2 a 2, válido pela primeira fase do torneio.

Revés com Vojvoda

No Fortaleza desde 2021, Vojvoda só comandou o Leão na Copa do Nordeste na temporada passada, quando levou o clube à conquista da segunda orelhuda. Como o Tricolor foi campeão invicto, o argentino ainda não tinha perdido nenhuma partida pelo regional.

Na 15ª partida do comandante tricolor no Nordestão, porém, ele viu o time que comanda sucumbir diante do ABC, no Frasqueirão.

