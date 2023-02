Yago Pikachu completa 100 jogos com o Fortaleza em goleada diante do Atlético-CE

Em 100 partidas com o Tricolor do Pici, o ala marcou 30 gols e deu 20 assistências, de acordo com o site O Gol

A goleada do Fortaleza diante do Atlético-CE por 6 a 1 na última quarta-feira se tornou especial para o ala Yago Pikachu não somente pelos três pontos somados. O jogador alcançou, ao entrar em campo, a marca de 100 jogos defendendo a camisa do Tricolor do Pici.

Ao todo, foram 30 gols marcados e 20 assistências cedidas para o time até o momento, de acordo com o site de estatísticas O Gol.

Na primeira passagem pelo clube, entre os anos de 2021 e 2022, Yago Pikachu foi campeão da Copa do Nordeste 2022 e conquistou o Bicampeonato Cearense. Ele também foi uma das principais peças do elenco na primeira participação do Leão na Copa Libertadores.

