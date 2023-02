Tricolor mira aquisição em definitivo do jogador de 22 anos e aguarda sinal verde do Galo para concretizar a transferência

O bom início de temporada do recém-contratado Tomás Pochettino e do jovem Sammuel não arrefeceu a busca do Fortaleza por mais um meio-campista no mercado da bola. O clube do Pici negocia a compra de Calebe, do Atlético-MG, e aguarda definição da equipe mineira para o desfecho do negócio. A informação foi divulgada pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pelo Esportes O POVO.

O atleta iniciou 2023 como titular no time de Eduardo Coudet, atuando nas vitórias sobre Caldense e Tombense, ambas pelo Campeonato Mineiro. O camisa 27 ficou satisfeito com o interesse do Tricolor e sinalizou de forma positiva. A diretoria alvinegra ainda avalia a liberação em definitivo do jogador de 22 anos em conversas com o treinador argentino.

Natural de Monte Azul (SP), Calebe foi revelado pelo Inter de Bebedouro e depois foi para as categorias de base do São Paulo, onde permaneceu por quatro temporadas. O meia foi emprestado para o Atlético-MG e depois adquirido com contrato até o final de 2024.

O camisa 27 está na equipe profissional do Galo desde 2020. No ano passado, disputou 27 partidas e marcou um gol. Em 2021, foram 24 jogos, um tento anotado e seis assistências.

O Leão mira a contratação de Calebe como reposição para a vaga do argentino Christian Bernardi, ex-Colón-ARG, que teve problemas clínicos pós-Covid-19 diagnosticados em exames médicos e não permaneceu no Pici para a temporada. O presidente Marcelo Paz já havia revelado que o clube buscava mais um atleta para a posição.

No momento, o elenco de Juan Pablo Vojvoda conta com Pochettino, Sammuel e Lucas Crispim como opções para o setor.

