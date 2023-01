Marcelo Paz fala sobre torcida única no Clássico-Rei: "Retrocesso"

A reunião sobre a operação do Clássico-Rei da quinta rodada do Campeonato Cearense ocorreu na tarde desta terça-feira, 31, na sede da Federação Cearense de Futebol. Na ocasião, representantes de Fortaleza, Ceará, FCF e da Polícia Militar estiveram presentes.

Após o debate, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO. Em sua fala, o mandatário tricolor se posicionou totalmente contra a determinação da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS) e do Núcleo de Defesa do Desporto e do Torcedor (Nudtor), que desejam que o confronto seja realizado com torcida única.

"A expectativa é que a SSPDS possa rever sua recomendação. A gente não pode dar um passo atrás, um retrocesso. Não ter as duas torcidas no estádio é perder o jogo antes de começar o jogo. A gente tem capacidade de prevê a segurança adequada", disse.



Em outro trecho da entrevista, Paz ainda afirmou que o futebol local não pode perder sua essência de festas saudáveis nas arquibancadas e reiterou que aqueles que forem ao confronto para causar conflito, devem ser punidos.

"Que o futebol cearense não perca essa essência que é das duas torcidas fazendo festa no estádio. Quem não vem para fazer festa, que seja punido individualmente. Não podemos proibir muitas pessoas que tem boa índole, que vem para torcer."

Detalhes da reunião

A reunião realizada na Federação Cearense de Futebol (FCF) nesta terça-feira, 31, com representantes de Ceará e Fortaleza e de órgãos públicos, terminou sem definição sobre a presença das torcidas no primeiro Clássico-Rei de 2023. A diretoria alvinegra apresentou o plano para o jogo e a Polícia Militar (PM) pediu 48 horas para a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS-CE) analisar a proposta.

