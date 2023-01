Ex-Fortaleza, Lucas Lima negocia retorno ao Santos por contrato de produtividade

Desde o fim do contrato do atleta com o Palmeiras, no final de 2022, Lucas Lima está livre no mercado

Ex-Fortaleza, o meia Lucas Lima pode estar retornando ao Santos. A equipe da Baixada Santista negocia para ter o jogador nesta temporada por contrato de produtividade, conforme informado inicialmente pelo jornalista Ademir Quintino.

Desde o fim do contrato do atleta com o Palmeiras, no final de 2022, Lucas Lima está livre no mercado. Neste mês, o jogador participou de um jogo-treino da Portuguesa Santista.

O meia-atacante foi revelado pela Inter de Limeira, mas ganhou maior projeção quando se transferiu ao Santos, em 2014. Pelo Peixe, foi bicampeão paulista, em 2015 e 2016.

Em 2017, Lucas Lima chegou ao Palmeiras, com contrato de cinco anos. No Alviverde, porém, o jogador teve passagem frustrante, sem corresponder à expectativa do clube e da torcida. Pela equipe da capital, o meia disputou 165 partidas e marcou apenas 12 gols.

Passagem no Fortaleza

Durante sua passagem pelo Alviverde, foi emprestado em duas oportunidades para o Fortaleza. Ao todo, no Leão do Pici, Lucas Lima fez 66 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Sua passagem pela equipe cearense teve um ponto final logo que se encerrou seu contrato com o Palmeiras.

Por fim, o Santos tem seu próximo compromisso pelo Campeonato Paulista no próximo sábado, quando enfrenta o Palmeiras, às 18h30min, no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

