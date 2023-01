Ceará apresenta plano para Clássico-Rei com duas torcidas; SSPDS vai analisar

A diretoria alvinegra apresentou o plano para o jogo e a Polícia Militar (PM) pediu 48 horas para analisar a proposta. Secretaria de Segurança Pública do Estado determinou que o Clássico-Rei ocorra com torcida única

A reunião realizada na Federação Cearense de Futebol (FCF) nesta terça-feira, 31, com representantes de Ceará e Fortaleza e de órgãos públicos, terminou sem definição sobre a presença das torcidas no primeiro Clássico-Rei de 2023. A diretoria alvinegra apresentou o plano para o jogo e a Polícia Militar (PM) pediu 48 horas para a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS-CE) analisar a proposta.

Principais pontos da proposta do Ceará:

Presença das duas torcidas

Carga de 15 mil ingressos

Uso de tapumes para torcidas não se encontrarem do lado de fora do estádio

Sem venda de ingressos no dia do jogo

Ceará, Fortaleza e FCF são favoráveis ao Clássico-Rei com a presença das duas torcidas. A SSPDS-CE determinou que a partida ocorra com torcida única. O posicionamento da pasta é apoiada pelo Núcleo de Defesa do Desporto e do Torcedor (Nudtor), braço do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

Uma nova reunião está agendada para esta quinta-feira, 2, para definir sobre a presença de torcidas no Clássico-Rei.

Posicionamento da Secretaria de Segurança e do Ministério Público

Na segunda-feira, 30, um ofício do Nudtor foi encaminhado para a FCF com um plano de ação para a partida, que visa ainda um público total de 15 mil torcedores, mesmo o estádio Presidente Vargas tendo capacidade para 20.166 pessoas.

A SSPDS acredita que com essas medidas os riscos de violência por parte das torcidas no estádio e no entorno da praça esportiva serão minimizadas.

Entre as justificativas apontadas pelo Nudtor, para apoiar a determinação da SSPDS, estão a não realização do Clássico-Rei no PV nos últimos dez anos, o registro de ameaças entre torcedores; rivalidade histórica entre as torcidas de ambos os clubes; proximidade física entre torcedores rivais dentro do estádio; aglomeração da torcida do Ceará como mandante; momento histórico dos clubes.

Com informações de Brenno Rebouças

