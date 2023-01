Com Lucero, Fortaleza tem todo o elenco regularizado

Principal reforço do Fortaleza para 2023, o atacante Juan Martín Lucero foi regularizado junto ao Boletim Informativo Diário da CBF nesta terça-feira, 31. Ele treina com o elenco tricolor desde o dia 14 de janeiro e agora fica à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

A demora na regularização do jogador se deu por um imbróglio com o ex-clube do atacante, o Colo-Colo (Chile), que acionou a FIFA alegando violação de contrato. A entidade, no entanto, entendeu que a transação aconteceu dentro da legalidade. Portanto, ele já pode jogar contra o Atlético Cearense nesta quarta-feira, 1º de fevereiro.

Com a regularização do argentino de 31 anos, o Leão do Pici tem todo o elenco principal apto para atuar. Todos os reforços do Fortaleza para a temporada também já tiveram seus nomes publicados no BID: o goleiro João Ricardo, os laterais Dudu, Bruno Pacheco e Lucas Esteves, o meia Tomás Pochettino, o ala-direito Yago Pikachu e agora Lucero.

As opções do Fortaleza para a posição de centroavante são: Thiago Galhardo, Martín Lucero, Silvio Romero e Gustavo Coutinho.

