Vojvoda diz que pode considerar até 18 jogadores como titulares

Técnico do Tricolor afirmou que dificilmente encontrará uma onzena ideal, pois trabalha com um conceito moderno de futebol. Em quatro jogos, o argentino já lançou 24 jogadores a campo

Em quatro partidas na temporada 2023, o Fortaleza utilizou quatro escalações diferentes, modificando até mesmo o sistema tático inicial de um jogo para o outro. Da partida inicial, contra o Iguatu, para a segunda, contra o Caucaia, o técnico Juan Pablo Vojvoda chegou a trocar dez peças do time titular,

As mudanças são compreensivas pelo fato do Fortaleza tratar os primeiros jogos como uma “pré-temporada oficial”, como descreve o próprio Vojvoda. Ao girar o elenco, ele consegue observar a maioria dos atletas em campo, faz testes, trabalha encaixes e evita desgaste, já que o Tricolor tem um calendário bastante preenchido.

Sobre o assunto Fortaleza inicia check-in de entradas para jogo contra o Atlético-CE

Júnior Santos é regularizado e pode estrear pelo Fortaleza

Solidez defensiva: Fortaleza não sofre gol há seis jogos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O torcedor, no entanto, não deve esperar que uma onzena titular seja definida ao longo da temporada. Na entrevista coletiva que concedeu após a vitória do Leão sobre o Sergipe, por 1 a 0, pela Copa do Nordeste, o comandante tricolor explicou que trabalha com um conceito moderno que considera até 18 atletas como titulares.

“Eu falo todo dia com os jogadores que é o rendimento (que define quem joga), e isso, muitas vezes, se dá de partida a partida ou treino a treino. É lógico que há uma base de seis ou sete ou de 16 ou 18 jogadores. Neste futebol atual, não considero o que acontecia há dez anos, em que usavam onze (titulares), agora acho que são entre 15 e 16 jogadores, pois quando não está um está outro (em determinada posição). Não sei se vou encontrar onze, posso ter 16, 17 ou 18, mas onze é muito difícil que encontremos", explicou o treinador.

Em quatro partidas, sendo duas pelo Campeonato Cearense e duas pela Copa do Nordeste, Vojvoda já colocou 24 jogadores do elenco tricolor para jogar. Restam ainda nove peças, incluindo dois goleiros, que ainda não tiveram oportunidade em 2023.