Tinga avalia início de temporada do Fortaleza após vitória contra o Sergipe

Defensor entrou em campo no decorrer do segundo tempo substituindo Dudu. Tricolor do Pici bateu o Gipão por 1 a 0, com gol marcado por Thiago Galhardo, pela Copa do Nordeste

O Fortaleza somou mais uma vitória no início da temporada ao vencer o Sergipe por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 26, em partida válida pela Copa do Nordeste. Na saída de campo, o defensor Tinga comentou em avaliação o início de temporada do Fortaleza.

Até o momento, o Tricolor do Pici entrou em campo em quatro ocasiões entre Estadual e Nordestão. A equipe comandada por Vojvoda marcou seis gols e não tomou nenhum tento e Tinga atribui os bons números a uma fase de adaptação que o elenco está passando nesse começo de ano.

"A gente tá indo muito bem. O professor tem trocado muito o time. A gente está em fase de adaptação ainda, com jogadores novos, tentando pegar o esquema do Vojvoda, e a gente tá se preparando bem. É importante a gente se adaptar ganhando jogo, somando seis pontos que é importantíssimo na Copa do Nordeste. São dois jogos e agora a gente vai jogar fora e estamos de parabéns", ressaltou.

Mesmo assim, o defensor não deixou de ponderar o que acha que ainda pode ser melhorado no grupo e comentou as expectativas para o próximo duelo do time, pelo Campeonato Cearense.

"Ainda temos que melhorar muito. Hoje faltou um pouco de efetividade. Se não fosse a arbitragem também, seria dois ou três a 0 no primeiro tempo e isso ia facilitar a segunda etapa. Agora vamos descansar bem que domingo tem um jogo dificílimo no Campeonato Cearense e é continuar se mantendo e se adaptando ao esquema para melhorar, ser mais efetivo e ter facilidade nas vitórias", disse.

Preparação para jogo da Libertadores

Na saída de campo, Tinga ainda teve tempo para comentar a preparação do Fortaleza para o jogo diante do Deportivo Maldonado, pela Copa Libertadores. O Leão disputa o certame continental ao final de fevereiro e o defensor crê que as variações hoje implantadas por Vojvoda ajudam o time fisicamente para que todos tenham ritmo para o calendário do próximo mês.

"Nesses quatro jogos o Vojvoda mexeu bastante no esquema, fez várias formações. A gente tá fazendo isso para melhorar cada vez mais fisicamente e dando ritmo de jogo para todo mundo. Claro que a gente vai ter uma maratona, mas estamos nos preparando bem para estar 100% em todos os jogos", finalizou.

