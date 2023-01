Autoridades de Natal decidem por torcida única em ABC x Fortaleza, pela Copa do Nordeste

A decisão foi tomada em uma reunião realizada na sede da FNF, na tarde desta quinta-feira, 26, com representantes da Federação, do Ministério Público do Rio Grande do Norte e da Polícia Militar do Estado

A partida entre ABC e Fortaleza, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, marcada para 4 de fevereiro, no estádio Frasqueirão, em Natal, deverá acontecer com torcida única. Uma resolução será emitida pela Federação Norte-rio-grandense de Futebol (FNF) até esta sexta-feira, 27, oficializando a medida.

A decisão foi tomada em uma reunião realizada na sede da FNF, na tarde desta quinta-feira, 26, com representantes da Federação, do Ministério Público do Rio Grande do Norte e da Polícia Militar do Estado. Em conversa com o Esportes O POVO, o promotor Luiz Eduardo Marinho, justificou a medida.

“Esse jogo já vinha sendo monitorado pelas autoridades locais. Após reuniões com a PM e com a FNF, diante de evidências de conflitos entre torcedores rivais, inclusive infiltrados, foi acordado que seria a medida mais sensata”, explicou o representante do MPRN.

A briga entre torcidas organizadas do ABC-RN e do Sport-PE, em Recife, no sábado passado, 21, do lado de fora da Ilha do Retiro, também foram levados em consideração porque esquentaram os ânimos em Natal, segundo o promotor. “Antes do interesse particular do torcedor, existe, como primordial, a proteção integral do torcedor que vai ao Estádio”, completou Marinho.

O promotor garantiu que o “staff e convidados do Fortaleza serão bem alocados no Estádio” e frisou que a diretoria do Tricolor não fez o pedido oficial de carga de ingresso correspondente a 10% da capacidade do estádio, direito previsto em regulamento. Pelo RGC, essa reserva pode ser feita até três dias antes da partida.

O Fortaleza Esporte Clube e a Federação Cearense de Futebol ainda não foram comunicados da decisão.



