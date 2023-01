Fortaleza x Sergipe ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Sergipe se enfrentam hoje, quinta, 26 de janeiro (26/01), pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 20 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

A grande novidade dessa vez pode ser a estreia do meia argentino Tomás Pochettino. O atleta foi regularizado na segunda-feira, 23, e só depende da vontade de Juan Pablo Vojvoda para fazer a primeira partida com a camisa tricolor. Ele treina com o restante do elenco desde o dia 9 de janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expectativa é que, mais uma vez, a onzena inicial do Leão seja modificada, já que a comissão técnica tem rodado o elenco como forma de testar formações, mas também para evitar o desgaste de jogadores logo no início da temporada.

Ainda assim, o Fortaleza já perdeu algumas peças e não contará com Moisés, que cumpre protocolo de recuperação de uma cirurgia no pé direito, e Lucas Crispim, que trata uma fascite plantar.



O Sergipe tende a repetir o time que foi derrotado na estreia, porém o técnico Rafael Jaques pode optar por aumentar a quantidade de volantes para reforçar a marcação no meio do campo. O alvirrubro deve ser mais uma equipe a esperar o Fortaleza, que tem demorado a quebrar as linhas contra adversários que se comportam dessa forma. (Com Brenno Rebouças)

Fortaleza x Sergipe vivo: onde assistir à transmissão

Nosso Futebol: Serviço de pay-per-view



Copa do Nordeste 2023 - Fortaleza x Sergipe

Escalação provável

Fortaleza

João Ricardo; Britez, Cabellos, Titi; Dudu, Lucas Sasha, Zé Welison, Pochettino (Sammuel), B. Pacheco; Pedro Rocha, Thiago Galhardo. Téc: Vojvoda

Sergipe

Dida; Augusto Potiguar, Pablo, André Penalva, Ian Barreto; Diego Aragão, Wescley, Léo Rocha, Romário; igor Bahia, Ronan. Téc: Rafael Jaques

Quando será Fortaleza x Sergipe

Hoje, quinta, 26 de janeiro (26/01), às 20 horas

Onde será Fortaleza x Sergipe

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Tags