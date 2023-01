São Paulo x Portuguesa ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Paulo e Portuguesa se enfrentam hoje, quinta, 26 de janeiro (26/01), pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2023. A partida será disputada no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV fechada TNT e no serviço de streaming HBO Max. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O clube tricolor acumula alguns problemas para o confronto contra a Lusa. Lesionados, Rafinha, que rompeu o ligamento do tornozelo esquerdo, e Ferraresi, também com rompimento de ligamento - o cruzado anterior do joelho direito -, são desfalques certos no time.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Portuguesa, por sua vez, busca manter o embalo após a convincente vitória por 3 a 0 sobre o Bragantino e, assim, deve repetir a escalação. Mesmo com o resultado, entretanto, a Lusa figura na lanterna do Grupo D, com quatro pontos ganhos. O líder da chave é o Santo André, que soma seis, seguido pelo São Bernardo, com cinco, assim como o Palmeiras, terceiro colocado. (Com Gazeta Esportiva)

São Paulo x Portuguesa vivo: onde assistir à transmissão

TNT: Canal de TV fechada

Canal de TV fechada HBO Max: Serviço de streaming



Campeonato Paulista 2023 - São Paulo x Portuguesa

Escalação provável

São Paulo

Rafael; Orejuela, Arboleda, Alan Franco e Welington (Liziero); Pablo Maia, Nestor e Luciano (Galoppo); Marcos Paulo, Pedrinho e Calleri.

Portuguesa

Thomazella; Pará, Victor Ramos, Bruno Leonardo e Thallyson; Madison, Gustavo Bochecha e Lucas Nathan; Tauã, João Victor e Paraizo.

Quando será São Paulo x Portuguesa

Hoje, quinta, 26 de janeiro (26/01), às 21h30min

Onde será São Paulo x Portuguesa

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Tags