Fluminense x Boavista ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogo do Campeonato Carioca 2023 entre Fluminense e Boavista será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Fluminense e Boavista se enfrentam hoje, quinta, 26 de janeiro (26/01), pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h10min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto Band e no canal de TV fechada Bandsports. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Fluminense vai com tudo em busca da vitória, pois pode assumir a ponta da competição. Os tricolores viram o Flamengo tropeçar novamente na abertura da rodada e, agora, estão a dois pontos da liderança, com dois jogos a menos.

Do outro lado, o Boavista não faz um bom início de Carioca. Em três jogos, a equipe da região dos Lagos ainda não venceu na competição. O Boavista busca um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento do Estadual. (Com Gazeta Esportiva)

Fluminense x Boavista vivo: onde assistir à transmissão

Band: na TV aberta

na TV aberta Bandsports: serviço de TV fechada



Campeonato Carioca 2023 - Fluminense x Boavista

Escalação provável

Fluminense

Vitor Eudes, Guga, Vitor Mendes, David Braz e Jorge; Felipe Melo, Lima e Michel Araújo; Marrony, Keno e Alan.

Boavista

Ary, Jairo, Kevem, Elivelton e Peu; Lucas Lucena, Israel e Matheus Alessandro; Wandinho, Léo Melo e Marquinhos.

Quando será Fluminense x Boavista

Hoje, quinta, 26 de janeiro (26/01), às 21h10min

Onde será Fluminense x Boavista

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

