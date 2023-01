Botafogo x Madureira ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Madureira se enfrentam hoje, quinta, 26 de janeiro (26/01), pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida será disputada no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ), às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal do Youtube Cazé TV e no canal da Twitch Casimito. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Os donos da casa vão novamente com os titulares no Estadual. O Botafogo teve mais tempo para trabalhar, pois o clássico contra o Vasco, que seria na segunda-feira, foi adiado.

O técnico Luís Castro ganhou opções em relação ao triunfo sobre o Volta Redonda. Os zagueiros Luís Segovia e Adryelson, o meia Gabriel Pires e o atacante Matheus Nascimento estão à disposição do português.

O Botafogo vai em busca da segunda vitória no Cariocão e busca seguir perto da zona de classificação para as semifinais. A equipe começou a rodada em sexto lugar, com três pontos em dois jogos.

Do outro lado, o Madureira completa a sequência de grandes no início do campeonato. O Tricolor Suburbano conseguiu segurar o empate contra Vasco e Flamengo, mas acabou sendo derrotado pelo Fluminense. Mesmo assim, a equipe vem tendo boas atuações. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Madureira vivo: onde assistir à transmissão

Cazé TV: Canal do Youtube

Canal do Youtube Casimito: Canal da Twitch



Campeonato Carioca 2023 - Botafogo x Madureira

Escalação provável

Botafogo

Lucas Perri, Daniel Borges, Adryelson (Luís Segovia), Victor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Patrick de Paula (Gabriel Pires); Victor Sá, Gustavo Sauer e Tiquinho Soares.

Madureira

Dida, Rhuan, Maurício Barbosa, Pedro Cavalini e Guilherme Ferreira; Banguelê, Matheus Lira, Rafinha e Henrique; Gustavo e Luiz Paulo.

Quando será Botafogo x Madureira

Hoje, quinta, 26 de janeiro (26/01), às 19h30min

Onde será Botafogo x Madureira

Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

