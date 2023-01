Em jogo de apagões, Santos vence o Fortaleza com gol no fim e se classifica na Copinha

Leão do Pici sofreu um gol no último minuto do jogo e acabou sendo eliminado pelo Peixe, ao ser derrotado pelo placar de 2 a 1

Em jogo marcado por problemas de iluminação, o Fortaleza deu adeus a Copa São Paulo de Futebol Júnior após ser eliminado pelo Santos nas quartas de final da competição, na noite desta quinta-feira, 19. O clube paulista marcou um gol no último minuto do jogo e garantiu a vitória por 2 a 1, de virada.

O jogo

Movido pelas arquibancadas lotadas, o Santos iniciou a partida com um ritmo mais forte. Os Meninos da Vila pressionaram o Fortaleza e não demoraram muito tempo para dar o primeiro susto na equipe cearense. Aos nove minutos, o atacante Fernandinho dominou sozinho dentro da área, mas finalizou por cima do gol.

Mais uma vez jogando contra a torcida, o Fortaleza repetiu a proposta de jogo adotada na partida diante do Ibrachina, que era de aproveitar os contra-ataques para chegar ao campo de ataque. Entretanto, o Peixe não dava brechas e logo roubava a bola, evitando assim a possibilidade de ser atacado com a defesa desprotegida.

Com o campo sintético do Estádio Bruno José Daniel, a bola corria mais rápido e, por isso, o Peixe explorava constantemente os pontas Fernandinho e Patati. Os dois são conhecidos por serem velozes e dribladores. O segundo, inclusive, era quem levava mais perigo, no lado direito do ataque.

Além dos pontas, outro atleta santista foi muito explorado. O volante Ivonei criou inúmeras chances da intermediária, principalmente em chutes de média distância. Em um deles, o goleiro Bruno Guimarães precisou fazer grande defesa.

Depois de um começo forte do Santos, o Fortaleza entrou na partida e conseguiu equilibrar as ações do jogo. Tanto é que a equipe cearense chegou a ter duas oportunidades claras de abrir o placar. A primeira foi com Amorim, que acertou a trave após cabeçada. Depois, Riquelmo saiu na cara do gol, mas parou em Edu Araujo.

O Fortaleza teve o começo dos sonhos no segundo tempo do confronto e logo abriu o placar. Aos seis minutos, Riquelme cruzou na medida para Amorim, no meio da área, cabecear e superar o goleiro Edu Araujo.



Com o gol marcado, o Fortaleza baixou ainda mais as linhas e seguiu explorando os contra-ataques. O Santos, por outro lado, aumentou a intensidade e pressionou a defesa leonina em busca do empate, que não demorou muito tempo para acontecer.

A equipe cearense não conseguiu suportar os constantes ataques do time paulista e logo cedeu um gol ao adversário. Sete minutos depois de abrir o placar, o Fortaleza sofreu o empate após cabeçada de Thiago Balieiro em escanteio cobrado na esquerda.

Quando o jogo parecia caminhar para as penalidades, o Santos conseguiu um gol salvador. No último minuto de jogo, o volante Ivonei cabeceou sozinho dentro da área e superou o goleiro Bruno Guimarães para classificar o Peixe.

Queda de luz

O duelo entre Santos e Fortaleza estava previsto para ser iniciado às 21h45min, mas a bola rolou apenas às 22h28min. O atraso se deu por um problema no gerador de energia do estádio, que causou a queda de luz de um dos refletores do local.

Após quase 45 minutos de espera e duas trocas de geradores, os árbitros iniciaram a partida mesmo com o refletor do estádio apagado. Portanto, ficou acordado entre os clubes jogar a partida inteira com parte das luzes apagadas, mesmo que houvesse o restabelecimento. A medida se deu para manter a isonomia e não prejudicar exclusivamente um time.

Para piorar o que já estava ruim, mais um refletor parou de funcionar no Estádio Bruno José Daniel. Aos 43 minutos da segunda etapa, as luzes do lado direito do campo desligaram e o jogo foi paralisado. Após o novo problema ser solucionado, a partida foi reiniciada e o Peixe conseguiu garantir classificação.

