Fortaleza consulta CBF sobre cumprimento de pena de Gustavo Coutinho

De volta ao Fortaleza, o atacante Gustavo Coutinho não estreou pelo clube nas duas primeiras partidas do ano, válidas pelo Campeonato Cearense, e pode ter que esperar mais dois jogos por conta de uma punição imposta pelo STJD, no fim da temporada passada.

Expulso na última rodada da Série B de 2022, quando jogava pelo Sport-PE, o atacante pegou gancho de quatro partidas e pelo artigo 66 do regulamento geral de competições da CBF é obrigado a cumprir “nas partidas subsequentes de competições coordenadas pela CBF da mesma categoria”.

A Copa do Nordeste é uma competição regional, mas é organizada pela CBF, por isso é possível que Coutinho não possa jogar no torneio devido a punição. Os dois próximos duelos do Leão são pelo Nordestão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza consultou a CBF para saber se pode ou não contar com o atleta na Copa do Nordeste, mas ainda não obteve resposta. O atleta treina com o grupo normalmente.

O clube também deve recorrer da decisão da 5ª comissão disciplinar do STJD, que ainda multou o atleta em R$ 100. Gustavo Coutinho foi relacionado para a partida contra o Caucaia, na quarta-feira, 18, mas não entrou em campo.



Tags