"Temos que ganhar todos", diz Galhardo sobre jogos do Cearense

O atacante Thiago Galhardo é um dos principais pilares do Fortaleza desde que chegou, em junho de 2022. Com sete gols em 21 partidas, ele foi primordial na campanha do Leão no returno da Série A da temporada passada.

Agora, o jogador de 33 anos terá sua primeira temporada completa no Tricolor do Pici. Com a pré-temporada finalizada, Galhardo afirmou que o Fortaleza tem que ganhar todas as partidas do Campeonato Cearense 2023 por conta da preparação e competitividade no elenco.

"O maior respeito que a gente pode ter por esses times (do Cearense), para nós que já estivemos do outro lado, é jogar com muita seriedade. É ganhar. Nós temos que ganhar todos os jogos porque nós treinamos todos os dias. É bonito de ver a competitividade entre nós", disse nos bastidores de Fortaleza x Iguatu divulgado pela TV Leão.

O Fortaleza estreou no certame estadual no último sábado, 14. No Estádio Presidente Vargas, o Leão venceu o Iguatu por 2 a 0 com gols de Yago Pikachu e Pedro Rocha. Durante o segundo tempo, Galhardo ainda acertou a trave e quase deixa seu gol também.

Neste ano, o camisa 91 terá forte concorrência no setor de ataque. Para a função de "camisa 9", que ele exerce no time, o elenco conta com outras três opções: Silvio Romero, Gustavo Coutinho e o recém-chegado Juan Martín Lucero.

