Pedro Rocha elogia Caucaia e torce por recuperação de Moisés: "Que volte o quanto antes"

Na véspera do segundo jogo do Fortaleza no Campeonato Cearense de 2023, o atacante Pedro Rocha concedeu entrevista coletiva no Centro de Excelência Alcides Santos e projetou o duelo com o Caucaia. Na oportunidade, ele elogiou a Raposa, mas disse que o Leão do Pici está preparado:

“A gente sabe que o Caucaia é um time bom. Manteve alguns jogadores, se não me engano seis atletas do ano passado. Então eles têm uma base boa do ano passado. Temos que ficar mais ligados ainda quanto a isso. Estamos muito preparados para amanhã fazer outro grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória.”

Pedro Rocha também comentou sobre a concorrência no setor ofensivo do time. O atacante ressaltou a disputa sadia entre os atletas e afirmou que, devido a variedade de opções, a comissão técnica tem um “problema bom” para resolver:

“Eu vejo como muito bom. Desde quando eu cheguei, eu falei dessa concorrência no ataque, que sempre foi muito boa e sadia. Eu particularmente gosto de jogar com outros jogadores bons, com qualidade. Isso só agrega o valor do nosso grupo. Então esse é um problema bom para a nossa comissão técnica.”

Devido a variedade de opções, e por ser início de temporada, é natural que o técnico Vojvoda mude a equipe titular para o duelo diante do Caucaia. Pedro Rocha fez mistério sobre a escalação. Na mesma resposta, ele também lamentou a lesão de Moisés, companheiro de ataque:

“A escalação eu vou ficar te devendo. Mas infelizmente o Moisés acabou sentindo no jogo. A gente não sabe ainda o que realmente é, o que aconteceu de fato, mas desejamos as melhores coisas para ele. Quando um companheiro se machuca e vai ficar um tempo afastado, a gente sente também. Que ele volte o quanto antes para nos ajudar.”

A estreia do Fortaleza na temporada de 2023 protagonizou uma nova experiência para boa parte do elenco atual de jogadores: jogar uma partida no Presidente Vargas. Pedro Rocha comentou sobre a experiência de ter atuado no PV:

“Pela minha primeira experiência no PV, eu gostei bastante. É um estádio mais tradicional, com a torcida mais perto, mais acolhedor. Eu gosto bastante. Já joguei em muitos estádios assim até hoje e acho bacana.”

Para finalizar, o atacante leonino comentou sobre a parte final da preparação da equipe visando o Caucaia. Pedro minimizou o fato de terem poucas informações sobre a Raposa e elogiou as imagens que a comissão técnica traz para os jogadores antes das partidas:

“A gente tem um staff muito preparado para isso. O pouco das imagens e informações que temos é de qualidade. Então tudo que eles passam para a gente, a gente tenta assimilar. Agora mesmo temos um vídeo, acredito que para falar dos jogadores e da maneira que eles jogam para podermos estudar e ver o que precisamos fazer para ganhar o jogo.”

