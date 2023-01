Para promover integração, Fortaleza realiza evento com colaboradores

Leão do Pici reuniu cerca de 200 colaboradores no último domingo, 15, para ter um momento de integração e planejamento visando 2023

Com bons resultados conquistados dentro de campo nos últimos anos, o Fortaleza busca evoluir ainda mais fora das quatro linhas. Por isso, pensando no bem estar dos funcionários, o Leão do Pici promoveu um evento visando a integração, e também planejamento, com os colaboradores do clube, no último domingo, 15.

O momento contou com a presença do presidente Marcelo Paz. O mandatário realizou uma palestra. O diretor administrativo do Leão do Pici, Arthur Lídio, também marcou presença. Ele reforçou as visões e os valores do clube, além de apresentar um organograma geral e resultados dos setores do clube em 2022.

“Momentos como esse são importantes. O Fortaleza vem crescendo nos últimos anos, atualmente somos mais de 400 funcionários. Cada um tem sua respectiva função, mas todos são importantes durante o processo. A bola não entra por acaso e temos que saber cuidar de todos”, afirmou Marcelo Paz.

Cerca 200 colaboradores estiveram presentes no evento encabeçado pelo RH do clube, que faz parte do setor administrativo. Profissionais de marketing, lojas, administração e staff do futebol profissional participaram do momento.

