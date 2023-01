Fortaleza recebe o Caucaia pela segunda rodada do Campeonato Cearense

Depois de estrear no Campeonato Cearense de 2023 com vitória, o Fortaleza busca manter os 100% de aproveitamento. Na noite desta quarta-feira, 18, o Leão do Pici enfrenta o Caucaia, pela segunda rodada, no Estádio Presidente Vargas. A bola começa a rolar a partir das 20 horas.

Na primeira rodada, o Tricolor venceu o Iguatu por 2 a 0, também no PV. Por outro lado, o Caucaia estreou com derrota para o Maracanã, por 1 a 0, no Estádio João Ronaldo, em Pacajus.

Sobre o assunto Pedro Rocha elogia Caucaia e torce por recuperação de Moisés: "Que volte o quanto antes"

Fortaleza deve repor saída do meia Bernardi, diz Marcelo Paz

Fortaleza renova patrocínio com Grupo Ftrade para 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O duelo entre Leão e Raposa reedita a final do estadual de 2022. Naquela oportunidade, o Fortaleza levou a melhor e sagrou-se campeão. Pedro Rocha, que não estava presente no confronto do ano passado, elogiou a equipe do Caucaia em entrevista coletiva e pediu atenção ao seu time.

“A gente sabe que o Caucaia é um time bom. Manteve alguns jogadores, se não me engano seis atletas do ano passado. Então eles têm uma base boa. Temos que ficar mais ligados ainda quanto a isso. Estamos muito preparados para amanhã fazer outro grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória.”

A escalação do escrete vermelho-azul-e-branco ainda é uma incógnita. Diante da variedade de opções, e também por ser início de temporada, é natural que o técnico Juan Pablo Vojvoda rode o elenco e dê oportunidade para todos os jogadores. Portanto, o esperado é que o time titular sofra alterações para o duelo diante do Caucaia em relação aos 11 iniciais da estreia contra o Iguatu.

Em meio às dúvidas sobre a escalação titular do Fortaleza, é certo que três jogadores não poderão entrar em campo nesta quarta-feira, 18. Moisés, que sofreu um pisão no pé e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da vitória sobre o Iguatu, está sob observação do departamento médico e passa por exames.

“Infelizmente o Moisés acabou sentindo no jogo. A gente não sabe ainda o que realmente é, o que aconteceu de fato, mas desejamos as melhores coisas para ele. Quando um companheiro se machuca e fica um tempo afastado, a gente sente também. Que ele volte o quanto antes para nos ajudar”, disse Pedro Rocha sobre a lesão de Moisés.

Além do atacante, Vojvoda não poderá contar com dois importantes reforços. O meia Tomás Pochettino e o atacante Juan Martín Lucero ainda aguardam regularização junto ao BID para poder entrar em campo com a camisa leonina. A dupla deve ganhar condição de jogo até o fim da semana.

O Caucaia, por sua vez, não tem nenhum desfalque confirmado. Marcelo de Lima Henrique fica encarregado de apitar o confronto, enquanto Jailson Albano da Silva e Deborah Beatriz Ferreira ocupam o posto de assistentes. O quarto árbitro é Francisco Naydson Albuquerque de Souza.

Fortaleza x Caucaia

Fortaleza

3-4-3: Fernando Miguel; Tinga (Brítez), Benevenuto e Ceballos (Titi); Yago Pikachu, Hércules (Lucas Sasha), Caio Alexandre (Zé Welison) e Lucas Crispim (Bruno Pacheco); Romarinho, Pedro Rocha e Thiago Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Caucaia

4-3-3: Célio; Ceará, Túlio, Airton Júnior e Matheus Maranguape; Leylon, Wilker e Brayann; Isaías, Juliano e Lesley. Técnico Roberto Carlos.

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza/CE

Data: 17/1/2023

Horário: 20 horas

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Assistentes: Jailson Albano da Silva e Deborah Beatriz Ferreira

Transmissão: Nosso Futebol, Rádio O POVO CBN e CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO

Tags