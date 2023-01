Fortaleza vence Ibrachina-SP, vai às quartas e iguala a sua melhor campanha na Copinha

O Tricolor do Pici venceu o time paulista por 1 a 0, com gol de Carlos Daniel. O jogo teve como palco o Estádio Bruno José Daniel

O Fortaleza se junta ao Floresta e é mais um time cearense classificado para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Leão do Pici venceu o Ibrachina-SP na noite desta terça-feira, 17, por 1 a 0, com gol de Carlos Daniel, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André-

Com o resultado, o escrete vermelho-azul-e-branco igualou a campanha feita na edição de 2008 da Copinha, que até então era a melhor da história do clube. O próximo adversário do Fortaleza será o Santos, na quinta-feira, 19.

O Ibrachina, clube fundado em 2020, acumula bons trabalhos nas categorias de base e era considerado favorito no confronto diante do Leão. Nesta edição da Copinha, inclusive, o time paulista eliminou o Vasco da Gama, um dos favoritos ao título, na segunda fase, após estar perdendo por 3 a 0, empatar e vencer nas penalidades.

Além de enfrentar a torcida local, que apoiava o Ibrachina, os jovens do Leão do Pici tinham mais um obstáculo para superar: o gramado. Diferente dos outros estádios que o time cearense jogou na Copinha, o Bruno José Daniel utiliza um campo sintético. O próprio técnico do Tricolor, Leandro Zago, assumiu, após a vitória sobre o Remo, que este fator traria uma leve vantagem aos paulistas.

Jogando com a torcida a seu favor, era natural que o clube paulista tivesse mais a posse de bola. Pensando nisso, o técnico Leandro Zago, do Fortaleza, buscou utilizar uma formação que favorecesse as saídas em contra-ataque, explorando a velocidade dos atletas pelas laterais do campo.

Portanto, quando o Leão do Pici roubava a bola e partia em velocidade na direção do ataque, dois jogadores específicos eram muito acionados. A dupla Riquelme e Riquelmo, participou bastante do jogo, principalmente no primeiro tempo. Os dois fizeram a função de ala pela esquerda e pela direita, respectivamente.

O Ibrachina, por sua vez, adotou uma postura totalmente diferente. O clube paulista ficava mais tempo com a posse e trocava passes de um lado para o outro, buscando encontrar espaços na defesa do Fortaleza, que estava bem postada e não dava muitas brechas.

Porém, o gol do Fortaleza não saiu de um contra-ataque. Aos 43 minutos do primeiro tempo, o volante Ryan Guilherme aproveitou a saída errada do Ibrachina, roubou no meio do campo e lançou para Carlos Daniel, nas costas da defesa. O atacante chutou cruzado, contou com a falha do goleiro Kaue para marcar o único gol da noite.

No segundo tempo, o cenário permaneceu o mesmo. O Leão do Pici ainda mais recuado e explorando o contra-ataque, enquanto Ibrachina pressionava em busca do gol, mas sem sucesso. No final do jogo, o Fortaleza teve boas oportunidades de ampliar o placar, mas pecou na finalização. Portanto, o jogo terminou em 1 a 0.

