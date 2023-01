Com gol e assistência, Pikachu reestreia em grande estilo no Fortaleza

O ala-direita participou diretamente dos dois gols do Leão do Pici na vitória por 2 a 0 sobre o Iguatu, pela primeira rodada do Campeonato Cearense de 2023

Anunciado como reforço do Fortaleza para a temporada de 2023, depois de uma curta passagem pelo futebol japonês, Yago Pikachu fez parecer que nunca deixou de vestir a camisa tricolor. Durante a sua reestreia, na tarde deste sábado, 15, o ala foi primordial para a vitória por 2 a 0 sobre o Iguatu, pela primeira rodada do Campeonato Cearense.

Diante de um bom público no Estádio Presidente Vargas - 16.367 torcedores estiveram no local -, Pikachu conduziu o escrete vermelho-azul-e-branco à primeira vitória na temporada. O atleta de 30 anos marcou o primeiro gol do Leão na partida, além de ter dado uma assistência para Pedro Rocha, já nos acréscimos do segundo tempo.

O gol do camisa 22, inclusive, saiu a partir de uma das suas principais características: oportunismo. O ala do Fortaleza ficou conhecido por estar no local certo, na hora certa, e neste sábado, 14, não foi diferente. Atento ao que acontecia no jogo, Pikachu aproveitou a sobra da bola dentro da grande área para finalizar forte e estufar as redes do goleiro Marcelo, do Iguatu.

Porém, o que mais chamou atenção não foi o gol em si, mas sim a movimentação de Pikachu pela faixa lateral do campo, que já é algo característico dele. O ala, que tinha como principal função subir ao ataque, alternou entre chegar até a linha de fundo (jogo de profundidade), fazer triangulações com os companheiros e aparecer no meio da área para finalizar.

O gol de Pedro Rocha, já nos acréscimos da partida, envolveu todos estes aspectos mencionados anteriormente. Pikachu saiu do lado direito do campo, fez a triangulação com Thiago Galhardo, foi lançado em profundidade, e, quando já estava dentro da área, tocou para o companheiro apenas empurrar a bola para o fundo das redes.

O técnico Juan Pablo Vojvoda, inclusive, destacou as triangulações realizadas no lado direito do campo como um dos pontos positivos do Leão na estreia da temporada: “Sobre as coisas positivas do primeiro jogo, acho que no primeiro tempo tivemos algumas triangulações pelo setor direito”.

Vojvoda também comentou especificamente sobre Pikachu e rasgou elogios ao camisa 22: “É um jogador que está novamente com a gente, um atleta que vai bem com a camisa do Fortaleza, está feliz e correspondendo essa felicidade em campo. Pikachu tem essa característica, uma história de gols no clube e hoje repetiu”.

Com a atuação deste sábado, 14, Pikachu melhorou ainda mais seus números gerais pelo Fortaleza. Desde 2021, quando chegou ao clube cearense, Yago disputou 95 partidas, contando com o jogo diante do Iguatu, e marcou incríveis 30 gols. Além disso, ele distribuiu 17 assistências. Portanto, são 47 participações diretas em tentos, até o momento.

“Foi melhor do que o esperado, essa reestreia. Marcando gol, dando assistência, vencendo, o mais importante. A gente ainda está numa preparação. O próprio Campeonato Cearense serve de preparação para a gente chegar melhor no decorrer dela (temporada 2023) [...] Esses jogos aqui servem para a gente se adaptar, conhecer novos companheiros que chegaram, uma nova filosofia, esquema tático. Entendemos que temos tudo a evoluir”, disse Pikachu após a estreia.

Yago Pikachu foi vendido pelo Fortaleza ao Shimizu S-Pulse, do Japão, em julho de 2022, por US$ 800 mil (R$ 4,3 milhões na época). Meses depois, o time cearense acertou o retorno do atleta por empréstimo até o final de 2023, com opção de compra ao término do contrato.

