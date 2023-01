Após estreia, elenco do Fortaleza recebe folga e se reapresenta nesta segunda

Leão do Pici venceu o Iguatu por 2 a 0 em jogo da primeira rodada do Campeonato Cearense 2023

O Fortaleza realizou sua estreia no Campeonato Cearense 2023 neste sábado, 14. No Estádio Presidente Vargas, o time tricolor venceu o Iguatu por 2 a 0 com gols de Yago Pikachu e Pedro Rocha.

Após o resultado positivo, a comissão técnica optou por dar folga ao elenco leonino neste domingo, 15. Com isso, a reapresentação do Tricolor do Pici está marcada para segunda-feira, 16, no Centro de Excelência Alcides Santos, às 16h.

O plantel tricolor já se reapresentará com o foco voltado para o confronto diante do Caucaia. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 18, às 20h, no Estádio Presidente Vargas, em partida válida pela segunda rodada do Estadual. O treino de apronto para o jogo será na terça-feira, 17, ainda sem horário definido.

Mandante, o Fortaleza já iniciou o check-in dos sócios para o duelo contra a Raposa. Devido à capacidade reduzida do PV, o clube solicita a colaboração dos torcedores, para que façam o registro apenas aqueles que “realmente pretendem ir ao jogo”.

