Após classificação na Copinha, Riquelme agradece pai e cita homenagem ao xará argentino

Leão se classificou para as oitavas de final do torneio nacional após gol de falta do camisa 16. Equipe volta a campo na próxima terça-feira, 17, diante do Ibrachina

Entre os 128 times participantes da Copinha 2023, existem 12 jogadores com o nome Riquelme, de acordo com levantamento divulgado no site Sambafoot. A grafia muda de atleta para atleta, mas em sua grande grande maioria o batismo remete ao ex-camisa 10 e atual diretor do Boca Juniors, que foi uma grande referência do futebol internacional na década passada.



De todos os Riquelmes que disputam a Copinha, o camisa 16 do Fortaleza tem uma história especial com o ex-atleta e xará argentino. Após a classificação por 2 a 0 diante do Remo, o jogador, que marcou um dos gols em uma bela cobrança de falta, confessou que o pai o treinava focado nesse tipo de batida desde os 10 anos de idade em um campo perto de casa.

"(O nome) é uma homenagem. Quero contar uma história que é verdade. Moro em frente a um campo e, quando eu tinha 10 anos, meu pai me levava ao campo para bater falta. Ele colocava uma camisa na trave e eu só saía de lá quando eu acertasse a trave e o gol no ângulo. Eu quero agradecer muito a ele por esse trabalho que era chato, mas valeu e ta valendo a pena. Agradecer a ele", falou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Fortaleza volta a campo pela Copinha na próxima terça-feira, 17, quando enfrenta o Ibrachina, às 19h30min, pelas oitavas de final do certame nacional.

Tags