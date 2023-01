Fortaleza deslancha no segundo tempo, vence o Remo e vai às oitavas da Copinha

Leão do Pici venceu o time paraense por 2 a 0, com gols de Riquelme e Wendel, e garantiu vaga na próxima fase da Copa São Paulo

O Fortaleza é mais um time cearense classificado para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Isso porque, no início da tarde deste domingo, 15, o Leão do Pici venceu o Remo por 2 a 0, no Estádio Nicolau Alayon, localizado no bairro da Água Branca, zona oeste de São Paulo. Os gols foram marcados por Riquelme e Wendel.

As duas equipes já haviam se enfrentado na primeira rodada da competição, com os paraenses levando a melhor naquela oportunidade. Porém, desta vez, quem saiu de campo com a vitória foi o Tricolor do Pici. Na próxima fase, o Fortaleza irá enfrentar o Ibrachina, que venceu o Hercílio Luz por 2 a 0. A tabela detalhada ainda vai ser confirmada pela Federação Paulista de Futebol.

O jogo

O primeiro tempo da partida entre Remo e Fortaleza não foi de muitas emoções. O time paraense ficava pouco com a bola e buscava chutes de longa distância, já que não conseguia se aproximar da meta do goleiro Bruno Guimarães.

O Fortaleza, por outro lado, ditava as ações do jogo, mas sem levar tanto perigo ao gol adversário. A equipe do técnico Leandro Zago trocava passes no campo adversário pacientemente, em busca de uma brecha na defesa.

Quem teve a melhor oportunidade da primeira etapa foi o Remo, já nos acréscimos. Na única chance que teve em toda a partida, o camisa 9 Kanu dominou dentro da área, girou sobre a marcação e chutou cruzado, mas a bola passou ao lado do gol.

Após o tempo de descanso, o Leão do Pici retornou do intervalo com uma postura diferente e, logo com três minutos, abriu vantagem no placar. Riquelme cobrou falta com perfeição e acertou a gaveta do goleiro Ruan Lucas. A bola ainda acertou a trave antes de morrer no fundo das redes.

O Fortaleza não demorou muito tempo para ampliar. Oito minutos depois de abrir o placar, o escrete do Pici aumentou a vantagem com Wendel, que aproveitou ótimo cruzamento de Riquelmo para marcar de cabeça.

Com o jogo controlado, o Tricolor quase não levou sustos. A única exceção foi aos 30 minutos, quando Pedro Victor fez fila na entrada da área e chutou com perigo. O goleiro Bruno Guimarães, que já estava vendido no lance, viu a bola passar perto do gol.

À medida que o tempo passava e o Remo não conseguia diminuir o placar, os atletas do clube paraense perdiam a cabeça. Aos 42 minutos, Ramires acertou o rosto de Carlos Daniel e acabou sendo expulso após levar o segundo cartão amarelo. Sete minutos depois, mais um jogador da equipe foi para o chuveiro mais cedo. Felipinho foi advertido com cartão vermelho após acertar o adversário propositalmente.

O jogo terminou com o placar de 2 a 0 para o Fortaleza, que garantiu vaga nas oitavas de final da competição para encarar o Ibrachina.



