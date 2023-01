Vojvoda destaca o que agradou da estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense

Comandante tricolor reconheceu certa dificuldade de criação, especialmente no primeiro tempo, mas gosto do comportamento da equipe na primeira partida do ano

A vitória do Fortaleza sobre o Iguatu por 2 a 0 na estreia do Campeonato Cearense foi construída com tranquilidade, porém o Tricolor teve uma produção aquém da que costuma apresentar.

Com poucas chances reais de gols na primeira etapa e o segundo tento saindo apenas nos minutos finais de partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda reconheceu certa dificuldade do Leão em quebrar as linhas defensivas do Azulão, mas se mostrou satisfeito por ter largado bem na temporada 2023.

"Sobre as coisas positivas do primeiro jogo, acho que no primeiro tempo tivemos algumas triangulações pelo setor direito. No segundo, pudemos finalizar jogadas, mas nos últimos dez ou 15 minutos, quando o time (adversário) começou a cansar, tivemos opções de gols; dois ou três cruzamentos, bola na trave do Galhardo, mas tem coisas por corrigir. Fico com o profissionalismo (dos atletas), como começaram essa primeira partida, muito responsáveis, sabendo que íamos encontrar um adversário que ia fechar linha, e ia ser complicado. O Iguatu estava muito bem posicionado, fechando linhas, que nós só podíamos abrir com um gol. Sustentamos a diferença e aumentamos faltando pouco", disse o comandante tricolor, na coletiva pós-jogo.

Vojvoda elogiou a estratégia escolhida pelo técnico Washington Luiz e disse que o desafio do Fortaleza foi passar pelo sistema defensivo do Azulão. "O planejamento de Iguatu foi inteligente. Nós esperávamos linhas fechadas, blocos baixos, mas isso é nossa responsabilidade. Nosso desafio é romper essas linhas, coisa que é muito difícil. O Iguatu tem todo direito de planejar a estratégia que considerar certa para encarar esse tipo de partida", completou o argentino.

O técnico do Fortaleza ressaltou ainda a importância do Estadual para o time do Pici na atual temporada. "Todo mundo; o povo tricolor sabe a importância do Campeonato Cearense ete ano", disse, referindo-se a possibilidade do Tricolor conquistar um pentacampeonato inédito na história do clube.



