Vojvoda elogia Yago Pikachu: "Vai bem com a camisa do Fortaleza"

Técnico argentino comentou sobre a reestreia do ala-direita no clube. Pikachu fez um gol e deu uma assistência, sendo eleito o melhor da partida contra o Iguatu

A vitória do Fortaleza sobre o Iguatu, neste sábado, 14, marcou a reestreia de Yago Pikachu pelo Tricolor e o camisa 22 brilhou em campo. Ele marcou o primeiro gol da partida e deu assistência para o segundo — tendo iniciado a troca de passes da jogada também.

Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda, falou sobre a atuação do ala-direita. “É um jogador que está novamente com a gente, um atleta que vai bem com a camisa do Fortaleza, está feliz e correspondendo essa felicidade em campo. Pikachu tem essa característica, uma história de gols no clube e hoje repetiu”, disse o argentino.

Pikachu também celebrou o retorno com destaque, mas ressaltou que o resultado do jogo é o fato principal. “Foi melhor do que o esperado, essa reestreia. Marcando gol, dando assistência, vencendo, o mais importante. A gente ainda está numa preparação. O próprio Campeonato Cearense serve de preparação para a gente chegar melhor no decorrer dela (temporada 2023) [...] Esses jogos aqui servem para a gente se adaptar, conhecer novos companheiros que chegaram, uma nova filosofia, esquema tático. Entendemos que temos tudo a evoluir”, comentou o atleta.

Tendo participação direta nos primeiros dois gols do ano do Fortaleza, Pikachu chegou a 30 gols defendendo o Leão. Ele havia marcado 12 em 2021 e fez 17 em 2022, terminando como artilheiro da equipe apesar de ter deixado o time em julho.

O bom desempenho em campo fez com que o camisa 22 fosse escolhido como o melhor do da partida entre Fortaleza e Iguatu, por isso recebeu o troféu Dragão do Mar.



