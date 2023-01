Emprestado pelo Fortaleza, Igor Torres marca duas vezes em goleada do Atlético-GO

Emprestado pelo Fortaleza, o atacante Igor Torres brilhou na vitória do Atlético-GO ao marcar dois gols na vitória de 4 a 1 sobre o Grêmio Anápolis, em partida de estreia do Dragão no Campeonato Goiano. Shaylon e Moraes fecharam o marcador; João Pedro descontou para os adversários.

Igor Torres abriu o placar para o Atlético-GO no segundo tempo após aproveitar sobra na pequena área e empurrar para as redes. O segundo gol surgiu após o jogador receber enfiada de bola no lado esquerdo da grande área e bater cruzado de canhota, anotando o terceiro tento do time no confronto.

DOIS GOLS NA ESTREIA! Igor Torres marcou dois gols na vitória parcial do #DragãoDoBrasil contra o Grêmio Anápolis, por 4x1.



: Ingryd Oliveira/ACG#GEAXACG #DragãoDoBrasil #Dragão2023 #Goianão2023 pic.twitter.com/nrFyZdALRQ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine January 13, 2023

Com a vitória, o Atlético-GO inicia o Estadual na liderança da competição, com três pontos, mas se sobressai em relação aos oponentes por ter melhor saldo de gols e mais gols marcados nesta primeira rodada.

Sobre o assunto Lucero se despede do Colo-Colo e explica saída do clube chileno

Christian Bernardi agradece ao Fortaleza e fala em tratamento "pós-Covid"

Veja possibilidades de escalação do Fortaleza contra o Iguatu

Passagem de Igor Torres no Tricolor

Igor Torres foi anunciado no Atlético-GO no início de 2023. O jogador de 22 anos, que assumiu a camisa 9 do clube goiano, está emprestado até o fim da temporada. Ele tem contrato com o Fortaleza até o final de 2024.

O atleta chegou ao Leão do Pici em 2020, logo após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A princípio, Igor Torres seria utilizado no sub-20, mas logo subiu ao time profissional. Foram 45 jogos disputados e quatro gols marcados até julho de 2022.

+ Pikachu e Lucas Esteves são regularizados e ficam livres para estrear no Fortaleza



Tags