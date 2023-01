Christian Bernardi agradece ao Fortaleza e fala em tratamento "pós-Covid"

Após deixar o Fortaleza em em comum acordo com a diretoria, o meia argentino Christian Bernardi publicou uma mensagem nas redes sociais, onde agradeceu a atenção do clube e da torcida do Leão. "Quero deixar uma mensagem de agradecimento ao clube, staff, comissão técnica e a torcida do Fortaleza. Nesses dias pude experimentar a cordialidade do clube e da cidade. Tinha muita vontade de fazer parte dessa família, mas às vezes a vida tem outros planos. Quem sabe um dia nossos caminhos voltem a se encontrar", escreveu o jogador.

Além da mensagem dedicada aos tricolores, Bernardi também falou sobre um estudo que realizou, que indica que ele terá que fazer um tratamento pós-Covid antes de voltar a jogar futebol. "Gente, lamentavelmente nos estudos que realizei indicam que eu preciso fazer um tratamento pós-Covid que demanda várias semanas. Em pouco tempo espero estar de volta ao estádio e com mais vontade que nunca. Obrigada a todos pela preocupação e mensagens", finalizou.

A informação do tratamento vai de encontro ao publicado pelo jornalista Brian Borra, da rádio Sol Play 91,5 da Argentina, que revelou que o jogador rescindiu com o Tricolor do Pici após ter sido detectado com uma arritmia cardíaca pós-Covid. Publicamente, o Fortaleza anunciou que atleta rescindiu em comum acordo por motivos pessoais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Veja possibilidades de escalação do Fortaleza contra o Iguatu

Pikachu e Lucas Esteves são regularizados e ficam livres para estrear no Fortaleza

Com Tinga, Brítez, Dudu e Pikachu, Fortaleza tem versátil quarteto pelo lado direito

O Leão havia comprado por 200 mil dólares, 100% dos direitos econômicos do meia, que tem 32 anos. Ele chegou a treinar no Pici, mas nesta semana já não dava expediente no clube.

Tags