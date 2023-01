Leandro Zago elogia atuação do Fortaleza em classificação na Copinha: "Jogamos bem"

O Fortaleza segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na tarde desta sexta-feira, 13, o Leão bateu o XV de Piracicaba por 2 a 0 e se classificou para a 3ª fase da competição. Após o confronto, o técnico Leandro Zago comentou sobre o duelo e elogiou a atuação do time cearense.

O comandante do escrete vermelho-azul-e-branco destrinchou a atuação da equipe na primeira etapa. Para o treinador, o Fortaleza conseguiu colocar em prática aquilo que desejava, que era pressionar o adversário e explorar a velocidade:

“Jogamos bem os dois tempos, mas com propostas bem diferentes dentro do que a competição permite. No primeiro tempo, a nossa ideia era pressionar a equipe do XV [de Piracicaba], era aproveitar bastante a nossa velocidade na frente. Buscamos entrar com um time um pouco mais rápido hoje, e a gente conseguiu ser decisivo na hora que tivemos as oportunidades. Acredito que a gente até poderia aproveitar melhor e ter ampliado mais ainda no final do primeiro tempo”, disse.

No segundo tempo, Leandro Zago reconheceu a queda de intensidade do Leão do Pici. O treinador afirmou que preferia jogar de outra forma, mas que era necessário respeitar a recuperação dos atletas:

“No segundo, a gente buscou controlar mais o jogo sem a bola, porque nesse momento a questão física já começa a ser importante e você tem que levar ela em conta para a forma de jogar. Eu preferia jogar de outra forma o segundo tempo, um pouco mais agressivo, colocando jogadores para buscar o terceiro gol. É o tipo de coisa que eu quero construir, mas temos que respeitar a recuperação dos jogadores”, finalizou.

