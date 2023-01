Veja possibilidades de escalação do Fortaleza contra o Iguatu

Com elenco robusto, Leão do Pici estreia no Campeonato Cearense neste sábado, 14, no Estádio Presidente Vargas

Com um calendário cheio em 2023, a diretoria do Fortaleza decidiu reforçar seu plantel. Com seis novos jogadores, o primeiro teste do Tricolor do Pici será neste sábado, 14. O Leão entra em campo diante do Iguatu, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Cearense.

O time comandado por Juan Pablo Vojvoda, que renovou até 2024, está em pré-temporada desde o dia 26 de dezembro. Diante disso, o Esportes O POVO elencou algumas das possíveis escalações do Tricolor do Pici para a partida de estreia no estadual.

Possibilidades

Caso Vojvoda opte por manter a maior parte dos titulares de 2022, o Fortaleza pode ser escalado da seguinte forma em um 4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Pacheco; Sasha, Caio Alexandre e Hércules; Pikachu, Galhardo e Pedro Rocha.

No entanto, se o argentino escolher retornar ao conhecido 3-5-2, que teve sucesso em 2021, o time pode ir a campo com: Fernando Miguel; Brítez (Tinga), Benevenuto e Titi; Pikachu (Dudu), Sasha, Caio Alexandre, Hércules (Zé Welison) e Pacheco (Crispim); Galhardo e Pedro Rocha.



Neste início de temporada, as disputas por posição devem ser intensas. Entre os zagueiros, por exemplo, Benevenuto, Brítez, Titi, Ceballos e Habraão concorrem por duas vagas se for mantido o 4-4-2. Caso seja um 3-5-2, Tinga também entra na disputa.

Se optar, de fato, por voltar ao esquema com três zagueiros, Vojvoda terá boas opções nas alas: Pikachu e Dudu concorrem por uma vaga na direita enquanto Pacheco e Lucas Esteves disputam na esquerda. Meia de origem, Lucas Crispim já atuou nas duas funções e também vira alternativa.

No meio-campo, a tendência é para que o Leão do Pici mantenha uma base da temporada passada. Sasha e Caio Alexandre são presenças constantes no time e devem permanecer entre os titulares neste início. A dúvida fica acerca da terceira peça. Hércules, Zé Welison, Ronald e Lucas Crispim são opções para Vojvoda.

Reforços



Dos reforços anunciados pelo Leão, João Ricardo, Bruno Pacheco, Dudu, Lucas Esteves e Yago Pikachu já estão regularizados junto ao BID da CBF e podem atuar. O recém-chegado Tomás Pochettino não deve ter seu nome publicado a tempo.

