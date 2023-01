Fortaleza tem ingressos esgotados para estreia no Cearense contra Iguatu

Entre compra de ingressos e check-in de sócio-torcedor, mais de 18 mil pessoas garantiram presença antecipada para assistir a estreia do Leão no certame estadual

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira, 11, que os ingressos para o duelo contra o Iguatu, pela primeira rodada do Campeonato Cearense, no Presidente Vargas, estão esgotados. Ao todo, 18.822 garantiram presença para assistir a estreia do Tricolor do Pici no certame estadual. O embate acontece no sábado, 14, às 16 horas.

Deste número, 2.283 torcedores compraram ingressos, enquanto 16.539 confirmaram a ida ao jogo por meio do check-in destinado aos sócios do clube. A capacidade atual do PV é de 21 mil lugares, mas há espaço para segurança que diminui a área de ocupação na arquibancada.

A estreia do Fortaleza, portanto, será com casa cheia. A última vez que o escrete vermelho-azul-e-branco atuou no PV foi no dia 1 de março de 2020, contra o Barbalha, em duelo válido pelo Cearense daquele ano. Na ocasião, o Leão goleou e venceu a partida por 4 a 2.

Confronto importante



O Fortaleza chega para a disputa do Campeonato Cearense motivado pela possibilidade de conquistar um inédito pentacampeonato para a história do clube. O Tricolor do Pici irá se reapresentar no dia 26 de dezembro para dar início a pré-temporada.



O Iguatu, pela campanha surpreendente em 2022, está envolto de boas expectativas. O Azulão, que eliminou o Ceará na edição passada e avançou à semifinal do torneio, quer repetir o bom desempenho.